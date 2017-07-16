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مدير أمن الإسكندرية يكشف خطة تأمين «القمة 114»

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مدير أمن الإسكندرية يكشف خطة تأمين «القمة 114» مدير أمن الإسكندرية يكشف خطة تأمين «القمة 114»

التحرير

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أعلنت مديرية أمن الإسكندرية استعداداتها لإقامة مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك، غدا الإثنين، باستاد برج العرب.

وحذر اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، الجماهير من الاقتراب من ملعب المباراة إلا لمن يحملون تصريحا، مؤكدا استعداد القوات لتأمين المباراة لخروجها بالشكل الأمثل، مشيرا إلى وجوده وكل المستويات الإشرافية ميدانيا لمتابعة تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين المباراة.
 
وأكد "النمر" على الأقوال الأمنية المتحركة والمكونة من مجموعات الأمن المركزي والبحث الجنائي بالاشتراك مع القوات المسلحة للتدخل السريع في حالة حدوث أي شىء يهدد الأمن، مع التشديد على أن لا يسمح بدخول أي شخص لحضور المباراة غير المصرح لهم وفقا للكشوف الواردة من اتحاد الكرة (ممثلي الفريقين، الإعلاميين والصحفيين).

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وأشار مدير الأمن إلى بدء تنفيذ خطة تأمين المباراة بتكثيف الخدمات على الطرق المؤدية إلى ملعب برج العرب، ونشر نقاط أمنية من إدارات المرور وتأمين الطرق والبحث الجنائي، إضافة إلى إزالة الإشغالات بواسطة شرطة المرافق.

وكلف مدير الأمن، إدارة البحث الجنائي بفحص المترددين على محيط الاستاد، علاوة على دور إدارة الحماية المدنية بنشر قواتها على جميع مداخل ومخارج الملعب، والاستعانة ببوابات كشف المعادن.
 
كما شدد على وضع خدمات أمنية نظامية وسرية ثابتة ودوريات متحركة بكل الطرق المؤدية إلى فندق إقامة الفريقين؛ لملاحظة الحالة الأمنية.

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التحرير

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