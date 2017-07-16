«الصحة»: قتيل و19 مصابا في اشتباكات الوراق بينهم حالتان حرجتان

التحرير

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أعلن الدكتور شريف وديع، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطوارئ والحالات العاجلة، وفاة مواطن خلال اشتباكات قوات الأمن وأهالي جزيرة وراق الحضر، على خلفية حملة الإزالة اليوم الأحد، ويدعى سيد حسن علي حسن الجيزاوي، 28 عامًا وإصابة 19 آخرين من أهالي الجزيرة.

وأكد وديع في تصريحات خاصة لـ"التحرير" أنه على الفور توجهت 15 سيارة إسعاف إلى الجزيرة لنقل المصابين إلى مستشفيات التحرير والساحل والوراق ومعهد ناصر ومركز الوراق لإجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وتنوعت الإصابات بين كدمات متفرقة بالجسم وطلقات خرطوش واختناقات، وتوجد حالتان في صفوف المصابين في حالة حرجة، تم نقلهما إلى معهد ناصر بالقاهرة.

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كانت اشتباكات حادة قد وقعت ظهر اليوم الأحد، بين قوات الشرطة وعددٍ من أهالي جزيرة الوراق، خلال حملة إزالة للمباني المخالفة، الخاصة بالاستيلاء والتعدي على أراضي الدولة، وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وطلقات خرطوش لفض تجمهر الأهالي.