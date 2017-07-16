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برلماني يدشن حملة لمواجهة مخدر «الفودو».. ويطالب بتجريم تداوله

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برلماني يدشن حملة لمواجهة مخدر «الفودو».. ويطالب بتجريم تداوله برلماني يدشن حملة لمواجهة مخدر «الفودو».. ويطالب بتجريم تداوله

التحرير

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دشن النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب، حملة لمواجهة انتشار مخدر الفودو تحت شعار "عيش واعي"، بهدف توعية الشباب من أخطار هذا المخدر الذي انتشر مؤخراً بين الشباب بين سن 16و18 و20 سنة.

وقال الكومي، فى تصريح له اليوم الأحد، إن الحملة قامت بتوزيع إعلانات مطبوعة بحجم أضرار الفودو، مشيرًا إلي أنهم قاموا بالتحدث مع عدد كبير من أهالي الدائرة لتوعيتهم بالأعراض التي تظهر على المتعاطي، بالاضافة إلي معرفتهم طرق التعامل مع متعاطي هذا المخدر.

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وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة تجريم تداوله وإدراجه في جدول المواد المخدِّرة؛ نظرًا لخطورته على صحة الإنسان، وتسببه في العديد من الامراض مثل تليُّف الكبد والسرطان والوفاة المفاجئة، بجانب خطورته في تأثيره المدمر على خلايا المخ، وسيطرته الكاملة على الجهاز العصبي.

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التحرير

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