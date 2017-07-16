صفقة انتقال «فان ديك» إلى ليفربول على وشك الانتهاء

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أكدت تقارير إنجليزية، اليوم الأحد، أن صفقة انتقال الهولندي فيرجل فان ديك، مدافع فريق ساوثهامبتون، إلى ليفربول، على وشك الانتهاء قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما نشره موقع «ذا صن» البريطاني، بأن الهولندي أصبح قريبًا جدًا من الانتقال إلى صفوف الريدز مقابل 60 مليون يورو، خلال الميركاتو الحالي، بعد أن أظهر اللاعب رغبته في الانتقال إلى ليفربول.

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وأضاف الموقع، بان الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق يخشى من فقدان فرصة الحصول على اللاعب، وذلك بعد أن قرر الاتحاد الإنجليزي من قبل معاقبة الفريق في حالة التعاقد مع اللاعب قبل انتهاء عقده مع ساوثهامبتون، ليصدر إدارة الليفربول اعتذارًا علني ولم يتخذ أي إجراء آخر.

وأختتم الموقع، بأن صاحب الـ(26 عامًا) لا يزال الهدف رقم 1 ليورجن كلوب، وأن موريسيو بيلليجريني الرئيس الجديد لنادي ساوثهامبتون، أكد بأنه لن يقف أمام رغبة اللاعب.