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افتتاح مشروع الطاقة الشمسية في قرية" أجعوين" بمطروح

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مصراوي Masrawy

افتتاح مشروع الطاقة الشمسية في قرية" أجعوين" بمطروح

06:05 م الأحد 16 يوليو 2017

افتتاح مشروع الطاقة الشمسية في قرية

ارشيفية

القاهرة - أ ش أ: 

افتتح محافظ مطروح، اللواء علاء فتحي أبو زيد، وسفير الهند بالقاهرة، سانجاي باتاتشاريا، اليوم الأحد، مشروع إنارة قرية أجعوين في محافظة مطروح بالطاقة الشمسية.

وقال السفير الهندي، في بيان اليوم، إن المشروع يعمل على اسغتلال الطاقة الشمسية لخدمة أبناء القرية، مضيفًا أن المشروع خير شاهد على قدرات الهند الفنية بصورة عامة، لاسيما في مجال الطاقة المتجددة، مرجحًا تنفيذ المشروع في أماكن أخرى في .

ويبلغ إجمالي الطاقة المولدة من الطاقة الشمسية في هذا المشروع 8.8 كيلووات وهي كافية لتوفير الكهرباء اللازمة للقرية بالكامل والتي تشمل 40 منزلاً ومدرسة ومسجد ومركز خاص بأبناء القرية، وبدأ العمل في المشروع في مارس 2016.

ويستخدم مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية نظام غير متصل بشبكة الكهرباء وبأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال ولاسيما لإنارة المناطق النائية مثل قرية أجعوين التي تقع في الصحراء الغربية في محافظة مطروح بالقرب من الحدود الليبية.

وكانت حكومة الهند قد قامت بتوفير كافة اللوحات الشمسية والأنظمة الفرعية والدعم الفني والتدريب للفنيين من مصر في هذا المشروع، فيما قامت المصرية بتوفير الموقع الخاص بتنفيذ المشروع.​

هذا المحتوى من

Asha

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