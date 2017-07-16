أخبار عاجلة

بعد هجوم برشلونة.. الشرطة الإسبانية تقتل خمسة مشتبه بهم في هجوم إرهابي ثان -
ترامب يستشهد بقصة تاريخية مشكوك بها حول إعدام مسلمين بعد اعتداء برشلونة -
سحر نصر: 8.7 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى الآن -
المالية: ارتفاع حصيلة ضرائب المرتبات بنسبة 19.5% -
رونالدو وراموس يواسيان برشلونة: الأخبار مذهلة.. لا لديكتاتورية الخوف -
الهند توافق على صفقة لشراء مروحيات عسكرية أميركية بقيمة 650 مليون دولار -
رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

تأجيل استئناف النيابة على براءة 4 أعضاء بـ"أولتراس أهلاوي" لـ 9 سبتمبر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تأجيل استئناف النيابة على براءة 4 أعضاء بـ"أولتراس أهلاوي" لـ 9 سبتمبر

05:46 م الأحد 16 يوليه 2017

أولتراس أهلاوي

كتب – محمود السعيد:

قررت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، اليوم الأحد، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة على براءة 4 متهمين من المنتمين لرابطة "أولتراس أهلاوي" على خلفية اتهامهم بالتحريض على التظاهر في إحياءً ذكرى مذبحة بورسعيد فبراير الماضي، لجلسة 9 سبتمبر المقبل، للإعلان.

كانت محكمة جنح قصر النيل، قضت في وقت سابق، ببراءة 4 متهمين مما نسب إليهم من اتهامات، وقدمت النيابة العامة استئنافًا على حكم المحكمة.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون "أولتراس أهلاوي"، والترويج بالقول والعلانية لهذه الجماعة وحيازة مفرقعات دون الحصول على ترخيص بذلك، والتحريض على التظاهر يوم ذكرى مذبحة بورسعيد.

كانت مباحث غرب القاهرة ألقت القبض على المتهمين في يناير الماضي، بناءً على قرار صادر عن النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم على خلفية تحريات الأمن الوطني التي أكدت تخطيط الشباب للتجمهر والتظاهر لإحياءً ذكرى مذبحة بورسعيد، وتخطيطهم لارتكاب أعمال عنف، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • القبض على "ديلر" بموقف أتوبيسات مسطرد

    أخبار

  • إصابة 3 طلاب إثر سقوط سيارة من أعلى "دائري الهرم"

    أخبار

  • ضبط المتهم بقتل حداد وإصابة شقيقه دفاعا عن ابنته في إمبابة

    أخبار

  • مصرع نجار مسلح إثر سقوطه من أعلى عقار بأكتوبر

    أخبار

إعلان

0ab925889f.jpg
6b43cee770.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بعد هجوم برشلونة.. الشرطة الإسبانية تقتل خمسة مشتبه بهم في هجوم إرهابي ثان

بعد هجوم برشلونة.. الشرطة الإسبانية تقتل خمسة مشتبه بهم في هجوم إرهابي ثان

ترامب يستشهد بقصة تاريخية مشكوك بها حول إعدام مسلمين بعد اعتداء برشلونة

ترامب يستشهد بقصة تاريخية مشكوك بها حول إعدام مسلمين بعد اعتداء برشلونة

سحر نصر: 8.7 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى الآن

سحر نصر: 8.7 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى الآن

المالية: ارتفاع حصيلة ضرائب المرتبات بنسبة 19.5%

المالية: ارتفاع حصيلة ضرائب المرتبات بنسبة 19.5%