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دفاع عز: "مفيش عقد زواج شرعي مع زينة".. والمرافعة بجلسة 30 يوليو

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مصراوي Masrawy

دفاع عز: "مفيش عقد زواج شرعي مع زينة".. والمرافعة بجلسة 30 يوليو

05:38 م الأحد 16 يوليو 2017

احمد عز و زينة

كتب - محمود السعيد:

قررت محكمة أسرة مدينة نصر، اليوم الأحد، تأجيل دعوى خلع الفنانة زينة من أحمد زينة، لجلسة 30 يوليو الجاري، لسماع مرافعة الدفاع.

واستمعت محكمة أسرة مدينة نصر، اليوم الأحد، لأقوال شهود الفنانة زينة في دعواها لخلع الفنان أحمد عز.

وحضر دفاع زينة الجلسة برفقة شقيقتها نسرين وصديقتها إيمان، وتغيب عز وحضر دفاعه المحامي عمر عبد الرحمن.

وأكد شهود زينة خلال الجلسة على زواج زينة من أحمد عز، وقضائهما شهر العسل بالخارج، ودفع محامي "عز" بعدم صحة أقوال الشهود قائلا: "مفيش عقد زواج شرعي".

وتسلمت المحكمة في جلسة سابقة، تقرير الحكمين في دعوى الخلع المقامة من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز، وأوصى التقرير بخلع الفنانة نظرا لاستحالة الصلح بينهما.

كان معتز الدكر محامي الفنانة زينة، تقدم إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر بطلب يحمل رقم 832 لسنة 2016، وطالب فيه بتطليق موكلته وسام رضا إسماعيل الشهيرة بـ"زينة"، من الفنان أحمد عز، طلقة بائنة للخلع، مقابل تنازلها عن جميع حقوقها الشرعية والمادية.

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