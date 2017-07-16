محافظ الجيزة: أهالي "الوراق" هم من بدأوا بالاعتداءات.. وقررنا تأجيل حملة الإزالات

الجيزة - (أ ش أ)

أكد اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، أن حملة إزالة التعديات على أراضي الدولة بجزيرة محمد بالوراق التى يتم تنفيذها تستهدف فقط المباني المخالفة غير المأهولة بالسكان.

وقال الدالي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد - "إن الحملة لم تقترب من الزراعات أو المباني المأهولة بالسكان، موضحًا أن الأهالي هم من بدأوا بالاعتداء على قوات الأمن مرارًا وتكرارًا، مشيرًا إلى محاولات تهدئة المواطنين إلا أنهم قاموا بالتجمهر وإلقاء الطوب والحجارة على قوات الأمن مما دفع القوات للرد بإلقاء عبوات صوت فقط لتفرقة المتجمهرين".

وشدد علي أنه فور علمه بهذه الأحداث توجه للموقع برفقة اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة، معلنًا أنه تقرر تأجيل الحملة وعدم استكمالها.

ولفت محافظ الجيزة إلي أن الإصابات كانت نتيجة إلقاء المواطنين للطوب والحجارة.