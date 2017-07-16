بعد حادث الغردقة.. الأوقاف تخصص خطبة الجمعة عن معاملة السائحين

كتب ــ محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، الأحد، عن تخصيص خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن "الواجب تجاه السائحين والمقيمين والزائرين ومفهوم المواطنة والانتماء"، بعد يومين من حادث طعن شاب لـ6 سائحات في الغردقة على أحد شواطئ الغردقة أول أمس الجمعة.

وأكدت الوزارة على جميع الأئمة، الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.

وأكدت الوزارة، أنها واثقة في سعة الأفق العلمي والفكري للأئمة وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مشددة على استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

كانت وزارة الداخلية، أعلنت ضبط أحد الأشخاص قام بالتعدي على عدد من السائحين باستخدام سلاح أبيض "سكين تم ضبطه"، أثناء تواجدهم على شاطئ أحد الفنادق بمدينة الغردقة، بعد ظهر الجمعة، مما أسفر عن وفاة سائحتين ألمانيتين وإصابة 4 آخرين.

وتباشر نيابة أمن الدولة التحقيق مع المتهم، للوقوف عن دوافعه، وأبعاد الحادث وملابساته.