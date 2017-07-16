«سعد وسعد».. علاقة بدأت بصداقة وانتهت باتهامات

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العلاقة بين الفنانين على أرض الواقع لا تشبه في كثير من الأحيان ما نشاهده أمام الكاميرات، فكغيرهم من البشر، يواجه الأصدقاء من الفنانين أزمات أيضًا تكاد تنهي علاقاتهم، وهو ما حدث مؤخرًا مع المطربين أحمد سعد وسعد الصغير، حيث تبادلا الاتهامات والشكاوى وأطلقا التصريحات النارية عبر البرامج التليفزيونية بغرض الهجوم أو حتى العتاب. ونستعرض فيما يلي مشوار "أحمد سعد" و"الصغير" بما فيه من حلو ومر..

1- «المولد»

في عام 2013، حلّ المطرب "أحمد سعد" ضيفًا ببرنامج "المولد" الذي قدّمه الفنان "سعد الصغير" عبر فضائية الحياة، وظهر في الحلقة العلاقة الطيبة بين الاثنين، خاصة أنها شهدت الظهور الأول لأحمد سعد بعد فترة غياب بسبب مرضه الشديد.





2- «سعد وسعد»

خاض الفنان "أحمد سعد" أولى تجاربه في مجال التقديم مع "سعد الصغير" من خلال برنامج "سعد وسعد"، الذي عرض في عام 2015 عبر فضائية الحياة، والذي تدور فكرته حول مطربين أحدهما شعبي والآخر شرقي، ولكن أثارت حلقة المطربة "ساندي" أزمة بين الاثنين، عندما أخذ "سعد الصغير" يوبخ "ساندي" ويضربها مازحًا على رأسها، مما أثار استياءها واستياء "أحمد سعد" الذي طالبه بالتوقف عن ذلك، وبدا عليه الانفعال في الحلقة.





3- الموقف الأصعب

بعد وفاة والدة الفنان "سعد الصغير" في مطلع الشهر الجاري، فاجأ الجميع بتصريح صادم عن الفنان "أحمد سعد" ببرنامج "عرب وود" عبر فضائية "روتانا"، موضحًا أنه لم يعزه في وفاة والدته، رغم أنه من المقربين له واستضافه في منزله لمدة شهرين، وكان يتوقع منه أن يقف إلى جواره في تلك المحنة، وهو ما لم يحدث، على حد وصفه.

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الفنان "أحمد سعد" رفض الاتهامات التي وجهها له "الصغير"، ونشر عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" صورة من محادثة له مع "الصغير" يرسل له رسالة تعزية، وعلّق "أحمد سعد" على الصورة: "يا جماعة.. مش أي حدّ يتاجر بظروفه ويطلع يشهّر بيا يبقا صادق.. العزاء مش للمظاهر الكدّابة العزاء لوجه الله فقط.. وأنا بتقي الله في علاقاتي بالناس لوجه الله مش عشان أظهر قدّام الناس بشكل معين".

وأضاف: "بسم الله الرحمن الرحيم.. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ.. صدق الله العظيم.. وملحوظة.. أنا كلمته وبعتله على الواتس عشان كنت في دبي.. ولما رجعت كلمته ماردش".