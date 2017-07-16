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القمة 114| خالد الغندور لـ«التحرير»: الأهلي أقوى من الزمالك

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القمة 114| خالد الغندور لـ«التحرير»: الأهلي أقوى من الزمالك القمة 114| خالد الغندور لـ«التحرير»: الأهلي أقوى من الزمالك

التحرير

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علق خالد الغندور، نجم السابق، على مواجهة الأهلي والزمالك، المنتظرة بالجولة الأخيرة ببطولة الدوري العام.

وقال الغندور في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الأهلي الأقرب للفوز، لأنه الأكثر استقرارًا فنيًا وإداريًا، ومستوى اللاعبين أعلى بكثير.

وأضاف قائد الزمالك السابق أن الزمالك سيئ للغاية من الناحية الفنية والتكتكية، ولا يوجد له شكل في الملعب، موضحًا أن اللاعبين في حالة ضغط كبيرة خاصة بعد الخروج من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وأكد الغندور في تصريحاته أن مباراة القمة ليس لها أي توقعات، مشيرًا إلى أن ضربة جزاء من الممكن أن تقلب الموازين وتغير مسار المباراة.

ويلاقي الأهلي نظيره الزمالك، مساء غدٍ الإثنين، على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في إطار الجولة الـ34 والأخيرة بالدوري المصري الممتاز.

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التحرير

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