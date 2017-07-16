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فيدرير يتوج بلقبه الثامن في بطولة ويمبلدون

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فيدرير يتوج بلقبه الثامن في بطولة ويمبلدون فيدرير يتوج بلقبه الثامن في بطولة ويمبلدون

التحرير

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توج اللاعب السويسري روجر فيدرير، بلقب بطولة ويمبلدون للتنس، بعد تغلبه على اللاعب الكرواتي مارين سيليتش، بثلاث مجموعات دون رد في المباراة النهائية.

وسيطر فيدرير على المباراة منذ بدايتها، حيث تمكن من حسم المجموعة الأولى بنتيجة 6-3، ليعاني بعدها اللاعب الكرواتي من الإصابة التي أثرت على مستواه، لينهي اللاعب السويسري المجموعة الثانية بنتيجة 6-1 والثالثة بنتيجة 6-4.

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وعزز فيدرير رقمه كأكثر لاعب في التاريخ تتويجًا ببطولات الجراند سلام بـ19 لقب، كما انفرد بالرقم القياسي كأكثر لاعب تتويجًا ببطولة ويمبلدون بـ8 مرات.

كما نجح فيدرير بذلك الفوز في الصعود إلى المركز الثالث عالميًا في التصنيف الذي سيصدر غدًا الإثنين، وبات مرشحًا بارزًا لإنهاء العام في صدارة التصنيف العالمي.

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التحرير

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