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توزيع 685 قطعة أرض متميزة بمدينة ناصر "الهضبة الغربية" بأسيوط

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مصراوي Masrawy

توزيع 685 قطعة أرض متميزة بمدينة ناصر "الهضبة الغربية" بأسيوط

05:40 م الأحد 16 يوليو 2017

الهضبة الغربية مدينة ناصر اسيوط

أسيوط - أسامة صديق:
أجرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الأحد، قرعة علنية لتوزيع 685 قطعة أرض متميزة في مدينة ناصر "الهضبة الغربية" بمحافظة أسيوط.

أجريت القرعة بالتنسيق مع بنك الإسكان والتعمير ومحافظة أسيوط، وفي حضور ممثلين عن مجلس الدولة والرقابة الإدارية والجهات المعنية والرقابية وعدد من المواطنين المتقدمين للحجز بالمحافظة.

إلى ذلك، أوضح المحافظ المهندس ياسر الدسوقي إن القرعة كان مقررًا لها أن تُجرى على 250 قطعة أرض فقط، إلا أن الهيئة رأت توفير قطع الأراضي لكل المتقدمين، والذين بلغ عددهم 685 شخصًا، منوهًا إلى أنه جاري تحديد المساحات الخاصة بكل متقدم، على أن يتم تسليم الأراضي خلال 12 شهرًا من تاريخ سداد الدفعة المقدمة، التي تقدر بـ 25% من قيمة القطعة.

وأضاف المحافظ أنه تقرر أن يتم سداد باقي ثمن الأرض على أقساط خلال 3سنوات، مع إلزام صاحب القطعة بالانتهاء من تنفيذ كامل أعمال البناء خلال 3سنوات من تاريخ استلام الأرض.

وقال الدسوقي أن مشروع مدينة ناصر "الهضبة الغربية" يهدف إلى خلق منطقة سكنية وتجارية جديدة، بما يتناسب مع شرائح الدخل المختلفة، ولمواجهة الطلب المتزايد على الأراضي، والذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بمدينة أسيوط. ​

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