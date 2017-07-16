مدير أمن الجيزة يزور مصابي الشرطة بمستشفى العجوزة إثر اشتباكات الوراق

كتب - محمد شعبان:

قام اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، اليوم الأحد، بزيارة مصابي الشرطة بمستشفى العجوزة جراء الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن، وأهالي جزيرة الوراق، أثناء حملة لإزالة بعض المنازل المخالفة.

واطمأن "العراقي" على المصابين، ووجه بتوفير الرعاية الكاملة لهم، مؤكدًا أن الداخلية لن تتوان في توفير كل أوجه الرعاية اللازمة لأبنائها المصابين، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

وحسب مصدر طبي، تنوعت إصابات رجال الشرطة ما بين رش خرطوش، وكدمات وسحجات بسبب رشق الأهالي للقوات بالحجارة والزجاج.

وأعلنت وزارة الداخلية إصابة 31 شرطيًا (8 ضباط، 11 فردًا، 12 مجندًا) إثر إطلاق بعض الأهالي أعيرة الخرطوش على القوات، ورشقها بالحجارة، مما دفع القوات لإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وأوضحت الوزارة -في بيان لها-اليوم الأحد، أن الحملة تأتي لإزالة التعديات بجزيرة الوراق، مؤكدة السيطرة على الموقف، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد مصدر مسؤول بمباحث الجيزة، إصابة اللواء رضا العمدة، نائب مدير مباحث الجيزة، والعميد رشدي همام، مفتش مباحث أكتوبر، برش خرطوش بالجسم خلال تلك الاشتباكات، مؤكدا استقرار حالتهما.