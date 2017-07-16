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في اشتباكات الوراق.. مصدر يعلن إصابة 13 شرطياً.. والصحة: "لا وفيات"

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مصراوي Masrawy

في اشتباكات الوراق.. مصدر يعلن إصابة 13 شرطياً.. والصحة: "لا وفيات"

02:40 م الأحد 16 يوليو 2017

تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لعدد من المنازل المخا

كتب - محمد شعبان وأحمد جمعة:

قال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة، إن الاشتباكات التي وقعت بين أهالي جزيرة الوراق، وقوات الشرطة، أسفرت عن إصابة نحو 13 شرطيًا.

وأضاف المصدر في تصريح لمصراوي، أن اللواء رضا العمدة، نائب مدير مباحث الجيزة، أصيب خلال تلك المناوشات، ونُقل إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة.

وعن الأوضاع بالجزيرة، أكد المصدر أن قوات الشرطة تكثف جهودها للسيطرة على الأهالي الرافضين لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لعدد من المنازل المخالفة.

وفيما يخص الحديث حول وجود حالة وفاة، كشف مصدر مطلع بوزارة الصحة لمصراوي أنه لم ترد إليه أية معلومات بوجود حالات وفاة حتى الآن.

وتواصل شرطة المرافق مدعومة بتشكيلات من الأمن المركزي، إزالة عدد من المنازل المخالفة بالجزيرة، وسط حالة من الكر والفر مع أهالي رافضين لحملة الإزالة.

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