بالمستدات.. عامر حسين يبدأ إجراءات شكوى «ميدو» في الفيفا

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تقدم هشام عبد ربه الخبير القانوني والمحامي الدولي لدى الفيفا بشكوى رسمية للإتحاد المصري لكرة القدم، نيابة عن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، ضد أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق وادي دجلة.

وطالب عامر حسين في شكواه بالتحقيق مع «ميدو» بعد تجاوزه في حقه عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

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وتعد تلك الخطوة التي أقدم عليها هشام عبدربه، هي الأولى تمهيدًا لبدء إجراءات شكوى رسمية للجنة القيم بالإتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، والتي سوف يطلب فيها إيقاف «ميدو» خمس مواسم عن ممارسة النشاط الرياضي.