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اتحاد السلة يحدد موعد الانتخابات

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اتحاد السلة يحدد موعد الانتخابات اتحاد السلة يحدد موعد الانتخابات

التحرير

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قرر مجلس إدارة اتحاد كرة السلة برئاسة دكتور مجدي أبو فريخة، إقامة إنتخابات الاتحاد فى 26 أغسطس المُقبل وذلك بسبب عدم اكتمال الجمعية العمومية لمناقشة اللائحة الاسترشادية، واللجوء إلى اللائحة التى وضعتها اللجنة الأوليمبية. 

ويخوض أبو فريخة الإنتخابات الُمقبلة على منصب الرئيس ومعه 8 أعضاء ضمن القائمة، وهم محمد عبد المطلب وعمرو مصيلحى وهشام الحريرى ونبيل حافظ أعضاء المجلس الحاليين، إضافة إلى محمد فتحي لاعب الجزيرة الأسبق، وحسين البشبشي لاعب سبورتنج، وعلاء زهران ورحاب الغنام من الأهلي.

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بينما لم يعلن جاسر رياض مرشح الرئاسة عن قائمته حتى الآن نظرًا لسفره مع الأول للمشاركة ببطولة الصين الودية.

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التحرير

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