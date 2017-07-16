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أوقاف أسوان تبدأ إجراءات تسليم 4920 وحدة سكنية لمستحقيها

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مصراوي Masrawy

أوقاف أسوان تبدأ إجراءات تسليم 4920 وحدة سكنية لمستحقيها

05:17 م الأحد 16 يوليو 2017

أوقاف أسوان تبدأ إجراءات تسليم 4920 وحدة سكنية لمستحقيها

أسوان - إيهاب عمران:

بدأت هيئة الأوقاف في محافظة أسوان، اليوم الأحد، إجراءات تسليم الوحدات السكنية المطروحة في حي الصداقة الجديدة بنظام الإيجار، والتي يبلغ عددها 4 آلاف و920 وحدة؛ تسلم منها نحو 100 وحدة يوميًا، لمذة تقارب الشهرين.

وأوضح مصدر مسؤول بالهيئة أنه نظرًا لزيادة أعداد الفائزين بالوحدات السكنية تم تحديد 100 فائز يوميًا لإنهاء إجراءاتهم واستلام المبالغ المقررة عليهم، وفقًا لكشوف القرعة.

وأضاف المصدر أن مقدم الحجز والذي يبلغ قدره ألف جنيه تقرر أن يتم خصمه من مبلغ التأمين المفترض سداده لكل وحدة، تخفيفًا على المواطنين، مضيفًا أن تحرير العقود سيتم فور وصولها من القاهرة المقرر الخميس المقبل.

وأشار إلى أن عقد الوحدة ضمن المشروع يجدد نفسه تلقائيًا بفائدة قدرها 10% كل 3 سنوات، وأن هذا الشرط قدمت رئاسة الهيئة مذكرة بشأنه لإلغائه، وفقًا لمطالب الفائزين في القرعة.​

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