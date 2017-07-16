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أمن الإسكندرية يعلن خطة تأمين مباراة الأهلي والزمالك

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أمن الإسكندرية يعلن خطة تأمين مباراة الأهلي والزمالك

05:16 م الأحد 16 يوليو 2017

أمن الإسكندرية يعلن خطة تأمين مباراة الأهلي والزمالك

مباراة الأهلي والزمالك

الإسكندرية - محمد عامر:
أعلنت مديرية أمن الإسكندرية، اليوم الأحد، خطة تأمين مباراة كرة القدم المقررة مساء غدٍ الإثنين، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة بالدوري المصري بين فريقي الناديبن الأهلي والزمالك، وذلك دون جمهور.

وقال بيان صادر عن مديرية الأمن إن اللواء مصطفى النمر أمر بتكثيف الخدمات الأمنية على جميع الطرق المؤدية إلى الاستاد، على أن يتضمن ذلك نشر نقاط أمنية من إدارتي المرور وتأمين الطرق، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي.

وأضاف البيان أنه تم التنسيق مع شرطة المرافق بنشر قواتها ومنع أي إشغالات، فيما كُلفت إدارة البحث الجنائي بفحص جميع المتواجدين بمحيط الاستاد، بالإضافة إلى تفعيل دور إدارة الحماية المدنية بنشر قواتها في جميع مداخل ملعب برج العرب، والاستعانة ببوابات كشف معادن.

أشار البيان أيضًا إلى تفعيل الخدمات الأمنية النظامية والسرية الثابتة والمتحركة بالطرق المؤدية للاستاد، وفي محيط فندق إقامة الفريقين لملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفوري بأي ملاحظات، بالإضافة إلى الأقوال الأمنية المتحركة والمكونة من مجموعات الأمن المركزي والبحث الجنائي.

وأوضح أن عملية التأمين تتم بالاشتراك مع القوات المسلحة للتدخل السريع في حال حدوث أي مهدد للأمن العام، مع التشديد على أن لا يُسمح بدخول أي شخص غير مصرح له بحضور المباراة، وفقًا للكشوف الواردة من اتحاد الكرة، والتي تشمل ممثلي الفريقين إضافة إلى الإعلاميين والصحفيين.

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