أخبار عاجلة

هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي -
رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الصحة العالمية تعلن ارتفاع حالات وفيات الكوليرا في اليمن إلى 1784 حالة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الصحة العالمية تعلن ارتفاع حالات وفيات الكوليرا في اليمن إلى 1784 حالة

04:54 م الأحد 16 يوليو 2017

الصحة العالمية تعلن ارتفاع حالات وفيات الكوليرا في اليمن إلى 1784 حالة

صنعاء - (د ب أ):

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد ارتفاع حالات الوفيات جراء الإصابة بالكوليرا في اليمن إلى 1784حالة منذ أبريل الماضي.

وقالت المنظمة في حساب مكتبها في اليمن على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنها وثقت أكثر من 344700 حالة اشتباه بمرض الكوليرا، و1784 حالة وفاة مرتبطة سجلت في 292 مديرية و21 محافظة في اليمن.

وفي سياق متصل، اعلنت منظمة اوكسفام الخيرية، وصول معدات المياه والصرف الصحي الضرورية لمكافحة الكوليرا إلى العاصمة صنعاء، والتي تم شحنها من المملكة المتحدة مطلع الشهر الجاري.

وأوضحت أن المساعدات تشمل خزانات حفظ المياه وصنابير وموزعات مياه غسل اليدين وأدوات فحص وتعقيم المياه ومحاليل الارواء، بالاضافة الى رشاشات مبيدات الحشرات، والأنابيب وغيرها من التجهيزات، مشيرة إلى أنه سيتم توزيعهاعلى المحافظات المستهدفة وهي عمران وحجة والحديدة وتعز وعدن.

والكوليرا مرض يسبب إسهالاً حاد يمكن أن يودي بحياة المريض خلال ساعات، إذا لم يخضع للعلاج بشكل عاجل.

وانتشر وباء الكوليرا في اليمن بشكل كبير بسبب الوضع الصحي والبيئي المتدهور في البلاد التي تشهد حربا منذ أكثر من عامين بين القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثيين وحلفائهم من جهة ثانية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • استطلاع: 2 من كل 5 بريطانيين يطلقون أكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي

    أخبار

  • وزارة الصحة اليمنية: تراجع ملحوظ في حالات الإصابة بالكوليرا

    أخبار

  • الصحة العالمية: ثلث البشر ليس لديهم ماء شرب آمن و مراحيض

    أخبار

  • الأمم المتحدة: فات الوقت على العلاج بالأمصال من الكوليرا في اليمن

    أخبار

إعلان

9924114612.jpg
4571a212d0.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي

هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية