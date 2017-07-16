الصحة العالمية تعلن ارتفاع حالات وفيات الكوليرا في اليمن إلى 1784 حالة
الصحة العالمية تعلن ارتفاع حالات وفيات الكوليرا في اليمن إلى 1784 حالة
04:54 م الأحد 16 يوليو 2017
صنعاء - (د ب أ):
أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد ارتفاع حالات الوفيات جراء الإصابة بالكوليرا في اليمن إلى 1784حالة منذ أبريل الماضي.
وقالت المنظمة في حساب مكتبها في اليمن على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنها وثقت أكثر من 344700 حالة اشتباه بمرض الكوليرا، و1784 حالة وفاة مرتبطة سجلت في 292 مديرية و21 محافظة في اليمن.
وفي سياق متصل، اعلنت منظمة اوكسفام الخيرية، وصول معدات المياه والصرف الصحي الضرورية لمكافحة الكوليرا إلى العاصمة صنعاء، والتي تم شحنها من المملكة المتحدة مطلع الشهر الجاري.
وأوضحت أن المساعدات تشمل خزانات حفظ المياه وصنابير وموزعات مياه غسل اليدين وأدوات فحص وتعقيم المياه ومحاليل الارواء، بالاضافة الى رشاشات مبيدات الحشرات، والأنابيب وغيرها من التجهيزات، مشيرة إلى أنه سيتم توزيعهاعلى المحافظات المستهدفة وهي عمران وحجة والحديدة وتعز وعدن.
والكوليرا مرض يسبب إسهالاً حاد يمكن أن يودي بحياة المريض خلال ساعات، إذا لم يخضع للعلاج بشكل عاجل.
وانتشر وباء الكوليرا في اليمن بشكل كبير بسبب الوضع الصحي والبيئي المتدهور في البلاد التي تشهد حربا منذ أكثر من عامين بين القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثيين وحلفائهم من جهة ثانية.
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