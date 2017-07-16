وزير التعليم: لست مسؤولا عن الاجتهادات الصحفية والشائعات

كتبت- ياسمين محمد:

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ أن ما يتم تداوله بشأن نظام الثانوية العامة الجديد أو رواتب المعلمين أو العمل بنظام النقاط، ما هو إلا اجتهادات شخصية أو محاولات غير بريئة ممن يحاولون تصدير المشكلات للوزارة، مطالبًا بمتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة فقط.

وأضاف الوزير، في رسالة وجهها لأعضاء "اتحاد معلمي مصر" عبر موقع التزاصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه حذر أكثر من مرة من الاجتهادات الصحفية أو الشخصية، مشيرًا إلى أن الوزارة ليست مسؤولة إلا عن التصريحات التي تصدر عن المتحدث الإعلامي أو موقع الوزارة أو البيانات الإعلامية.

وشدد الوزير أنه لن يعد بشيء إذا تم تطبيقه أو كان جاهزًا للتطبيق، لافتا إلى إن الموضوعات سالفة الذكر محل نقاش ودراسة وتصميم وسوف يتم الاعلان عنها في الوقت المناسب قائلا:"كفانا كلاما عن اجتهادات او إشاعات لأننا في حاجة إلى الوقت للعمل وكل هذا يشتتنا جميعا".

وكان الدكتور طارق شوقي قد صرح بعقد مؤتمر صحفي في 30 يوليو المقبل للحديث عن كل ما يشغل بال المواطن مثل: موعد تطبيق نظام الثانوية العامة، ومشكلات المعلمين، والغاء الصف السادس الابتدائي، وميد تيرم منتهي وغير ذلك.