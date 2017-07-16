أخبار عاجلة

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

حبس عاطل 4 أيام لقتله شابًا بالدخيلة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حبس عاطل 4 أيام لقتله شابًا بالدخيلة

04:35 م الأحد 16 يوليه 2017

حبس عاطل 4 أيام لقتله شابًا بالدخيلة

الإسكندرية - محمد عامر:

أمر المستشار محمد صلاح، المحامي العام لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، اليوم الأحد، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شاب بشارع الجيش، بمنطقة الدخيلة غرب المدينة.

ووجهت النيابة للمتهم اتهامات تتعلق بالقتل العمد لشاب بسبب الخلاف على تجارة المخدرات، وأمرت بدفن جثة المجني عليه عقب تشريحها.

كان اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة بمقتل شاب على يد عاطل إثر مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على تجارة المخدرات.

وعلى الفور، انتقلت قيادات المديرية إلى موقع الحادث، وجرى الدفع بعدد من تشكيلات الأمن المركزي إلى المنطقة، ونشر الكمائن الثابتة والمتحركة.

ونفى مصدر أمني ما تردّد بمواقع التواصل الاجتماعي حول كون الحادث الذي وقع بشارع الجيش، أمس السبت، طائفيًّا، مؤكدًا أن السبب جنائي بحت، ويتعلق بالخلاف حول تجارة المخدرات .

وأكد المصدر أن التواجد الأمني المكثف كان بهدف منع وقوع صدام بين طرفي المشاجرة، حيث إن المتهم والمجني عليه لهما معلومات جنائية مسجلة .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حبس عاطل لتحرشه بطالبة داخل عمارة في المنيا

    أخبار

  • تحذيرات من السباحة بشاطئ النخيل.. ومسئولين: "حملة تشويه متعمدة"

    أخبار

  • "شكٌ" يدمر علاقة زوجية.. عامل يقتل زوجته بمساعدة صديقه في القليوبية

    أخبار

  • نقل طبيب وزميلته عقب مشاجرة بينهما داخل غرفة عمليات مستشفى بالمنوفية

    أخبار

إعلان

2bde5ed96e.jpg
9ec384c76b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي

هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية