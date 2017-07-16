حبس عاطل 4 أيام لقتله شابًا بالدخيلة

الإسكندرية - محمد عامر:

أمر المستشار محمد صلاح، المحامي العام لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، اليوم الأحد، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شاب بشارع الجيش، بمنطقة الدخيلة غرب المدينة.

ووجهت النيابة للمتهم اتهامات تتعلق بالقتل العمد لشاب بسبب الخلاف على تجارة المخدرات، وأمرت بدفن جثة المجني عليه عقب تشريحها.

كان اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة بمقتل شاب على يد عاطل إثر مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على تجارة المخدرات.

وعلى الفور، انتقلت قيادات المديرية إلى موقع الحادث، وجرى الدفع بعدد من تشكيلات الأمن المركزي إلى المنطقة، ونشر الكمائن الثابتة والمتحركة.

ونفى مصدر أمني ما تردّد بمواقع التواصل الاجتماعي حول كون الحادث الذي وقع بشارع الجيش، أمس السبت، طائفيًّا، مؤكدًا أن السبب جنائي بحت، ويتعلق بالخلاف حول تجارة المخدرات .

وأكد المصدر أن التواجد الأمني المكثف كان بهدف منع وقوع صدام بين طرفي المشاجرة، حيث إن المتهم والمجني عليه لهما معلومات جنائية مسجلة .