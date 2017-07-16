متحدث "الصحة" لمصراوي: سقوط حالة وفاة في اشتباكات الوراق

كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عن سقوط حالة وفاة في الاشتباكات التي شهدتها جزيرة الوراق اليوم الأحد، بين قوات الأمن وأهالي المنطقة رافضين لإزالة بعض المنازل المخالفة.

وكان أهالي بمنطقة جزيرة الوراق، شيعوا أحد الجثامين على أنه ضحية الاشتباكات التي شهدتها جزيرة الوراق اليوم الأحد، بين قوات الأمن وأهالي المنطقة رافضين لإزالة بعض المنازل المخالفة.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد حجاج، مدير مستشفى النيل بشبرا الخيمة، سقوط حالة وفاة جراء الأحداث التي شهدتها جزيرة الوراق اليوم الأحد، وإصابة 7 من الأهالي بالخرطوش في أماكن متفرقة في الجسم.

وقال حجاج، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن المتوفي يدعى سيد طفشان، جراء إصابته بخرطوش في الوجه والبطن والصدر، مضيفًا: "الأهالي أخذوا الجثة بالقوة مع رفض الأمن".

وأوضح مدير مستشفى النيل، أن أمن المستشفى رفع مذكرة إلى الشرطة بالواقعة.

وكان شاهد عيان من أهالي جزيرة "بين البحرين" بالوراق، قال إن هناك حالة من الكر والفر بين أهالي المنطقة رافضين لإزالة بعض المنازل المخالفة وقوات الشرطة. وأضاف لمصراوي، أن قوات الأمن عززت من تواجدها بمحيط معدية دمنهور، لتفريق الأهالي المتجمهرين.

بدوره، أكد مصدر أمني مسؤول بشرطة المرافق، أن قرارات الإزالة صادرة بشأن المنازل المخالفة باعتبارها حالات تعدٍ على أراضي الدولة.

وأشار المصدر إلى أن القوات المشاركة في الحملة تلتزم بأقصى درجات ضبط النفس. وتواصل شرطة المرافق مدعومة بتشكيلات من الأمن المركزي إزالة عدد من المنازل المخالفة بالجزيرة، وشهدت منطقة "معدية دمنهور" مناوشات بين قوات الأمن وأهالي رافضين لحملة الإزالة، وأطلقت قوات الشرطة قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتجمهرين.