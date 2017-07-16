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شقيقة قتيل الوراق: أخويا نازح طرنشات.. و«الضابط ضربه بالخرطوش موّته»

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شقيقة قتيل الوراق: أخويا نازح طرنشات.. و«الضابط ضربه بالخرطوش موّته» شقيقة قتيل الوراق: أخويا نازح طرنشات.. و«الضابط ضربه بالخرطوش موّته»

التحرير

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قالت نادية حسن، شقيقة قتيل أحداث اليوم، سيد حسن علي حسن الجيزاوي، الشهير بسيد الطفشان، البالغ من العمر 23 عاما، في جزيرة الوراق، يعمل أرزقي وينزح طرنشات، منوهة بأن أحد الضباط أصابه مباشرة بطلقة خرطوش في الصدر، فأردته قتيلا، قائلة إن "صدر أخويا مليان بلي خرطوش".

وأفادت أنهم من السكان وليسوا ملاكا، وأن شقيقها قُتل أثناء تصديه لقوات الأمن خلال هدم المنازل، مشيرة إلى أنها وشقيقيها الاثنين لن يتركوا حق أخيهم، قائلة: «لن نترك هذا الظابط، مش هاننسى حق (أخونا)».

ووقعت مناوشات بين قوات الأمن وأهالي الجزيرة، صباح اليوم؛ احتجاجا على إزالة بعض المنازل المخالفة -حسب محافظة الجيزة- مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين، نُقلوا إلى مستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة.

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وأعلنت وزارة الداخلية إصابة 31 شرطيا (8 ضباط، 11 فردا، 12 مجندا) إثر إطلاق بعض الأهالي أعيرة الخرطوش على القوات، ورشقها بالحجارة، مما دفع القوات لإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وأوضحت الوزارة -في بيان لها- أن الحملة تأتي لإزالة التعديات بجزيرة الوراق، مؤكدة السيطرة على الموقف، واتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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التحرير

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