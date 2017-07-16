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طلاب الثانوية يتظاهرون للتظلم من نتائجهم فى الثانوية العامة

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طلاب الثانوية يتظاهرون للتظلم من نتائجهم فى الثانوية العامة طلاب الثانوية يتظاهرون للتظلم من نتائجهم فى الثانوية العامة

التحرير

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تظاهر اليوم عدد من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة أمام بوابة الوزارة للتظلم من نتائجهم، مطالبين وزارة التعليم بضرورة إعادة تصحيح امتحانات الثانوية العامة فى المواد المتظلم منها الطلاب هذا العام. 

وطالب الطلاب وأولياء الأمور بعدد من المطالب الخاصة بهم، ومنها إعادة التصحيح للمواد المطلوب المتظلَّم منها، وإتاحة الفرصة للطالب الذى يرغب فى تحسين درجته، في الإعادة فى أى مادة، بالإضافة إلى إتاحة دخول امتحان الدور الثانى لأى عدد من المواد دون حد أدنى منها.

في السياق ذاته التقى اليوم الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بعدد من أولياء الأمور والطلاب المتظلمين من نتائجهم فى امتحانات الثانوية العامة.

وأكد حجازى فى بداية اللقاء أن الوزارة تحرص فى المقام الأول على تحقيق مصلحة الطلاب، وضمان أن يمنح كل طالب وطالبة الدرجات التي يستحقها دون زيادة أو نقصان.

واستمع حجازى إلى أولياء الأمور والطلاب، حيث كانت الشكوى من بعض الحالات التى حصلت على نفس الدرجة بعد إعادة المادة لمدة عامين متتاليين، وحجب نتيجة عدد 4 طلاب بإحدى اللجان بإدارة الزقازيق.

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ووجه حجازى أولياء الأمور والطلاب بالتقدم بتظلمات فى المواد المتضررين منها لتحديد مواعيد الاطلاع على صورة من كراسة الإجابة وكتاب الملاحظات، وتدوين ملاحظاتهم لفحصها بمعرفة الموجهين ومستشارى المواد الدراسية، وفى حالة ما إذا حصل الطالب على درجات إضافية يتم إرسالها إلى مكتب التنسيق.

كما أحال حجازى موضوع حجب نتيجة الطلاب بالزقازيق إلى الشئون القانونية بالوزارة للتحقيق.

وفى نهاية اللقاء طمأن حجازى أولياء الأمور والطلاب بأن جميع التظلمات يتم فحصها بشفافية لإعطاء كل طالب وطالبة حقه.

يذكر أن اليوم الأحد يعد أول أيام فتح باب التظلمات أمام طلاب الثانوية العامة للتقدم بتظلماتهم من نتائجهم لهذا العام.

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التحرير

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