بعد اشتباك الأمن معهم.. سكان الوراق يشيعون قتيلهم

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«لا إله إلا الله».. و«بالروح والدم نفديك يا شهيد»، تلك هي الهتافات التي يرددها المئات من سكان جزيرة الوراق الآن، خلال تشييعهم أحد المواطنين، الذي قتل في الاشتباكات بين أهالي الجزيرة والأمن، بسبب إزالة عدد من منازل سكان الجزيرة.

واشتعلت الأحداث سريعا في جزيرة الوراق، عقب إصابة العشرات من سكان الجزيرة والحديث عن مقتل اثنين آخرين.

قامت قوات أمن مديرية الجيزة بهدم عددا من منازلهم بالجزيرة في السادسة من صباح اليوم حتى الثانية عشرة ظهر اليوم، ما أسفر عن حدوث اشتباكات بين قوات الأمن وسكان الجزيرة.

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وردد سكان الجزيرة وجود قتيلين وعشرات المصابين، مؤكدين أن أعداد القتلى في تزايد مستمر، جراء إطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع وطلقات الخرطوش، نظرا لكثافة المقذوفات.

وفي السياق، قالت نبوية جمال إبراهيم، مأمورة ضرائب ومالكة أحدى المنازل التي تم هدمها صباح اليوم، إنها تمتلك الأرض بمساحة 106 أمتار والأرض مسجلة بالشهر العقاري ولها صحة توقيع في المحكمة، مما يثبت ملكيتها الفعلية والحقيقية لتلك الأرض، مضيفة أنها أم لثلاث من البنات، وليس لديها منزل آخر، وتعيش هي وبناتها في غرفة واحدة على هذه الأرض، مضيفة: "إجمالي الخسائر أكثر من 15 ألف جنيه".

قال محمد حمدي شعراوي، مالك قطعة أرض بالجزيرة، إن قوات الأمن كانت ستزيل منزله الذي ورثه عن أجداده، وملكيته مسجلة بالشهر العقاري وبها صحة توقيع.

وأضاف حمدي، أن أحد ضباط القوات المسلحة قال له: "أنا مش معايا أوامر بهدم منازل السكان، ولو في بيت جواه طفل ممنوع إني أقربله"، لافتاً إلى أن قوات الجيش اصطفوا على شط الجزيرة، بينما من قاموا بالهدد أجهزة المحافظ مدعومة بقوات الشرطة، وتوجه المتظاهرون إلى قسم الوراق للتظاهر أمامه.