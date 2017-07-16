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الداخلية: إصابة 31 شرطياً بالخرطوش في اشتباكات الوراق

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مصراوي Masrawy

الداخلية: إصابة 31 شرطياً بالخرطوش في اشتباكات الوراق

04:13 م الأحد 16 يوليو 2017

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كتب – فتحي سليمان وعلاء عمران:

تصوير - نادر نبيل:

قالت وزارة الداخلية، إن حملة مكبرة شاركت فيها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون، والجهات المعنية لإزالة التعديات بجزيرة الوراق، صباح اليوم الأحد، ما أدى لاعتراض بعض الأهالي وقيامهم بالتجمهر والاعتراض على تنفيذ قرارات الإزالة.

أضافت الداخلية في بيان رسمي لها، حصل مصراوي على نسخة منه، أن الأهالي قاموا بالتعدي على القوات بإطلاق الأعيرة الخرطوش والحجارة، مما دفع القوات لإطلاق الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتجمعين والسيطرة على الموقف.

أسفرت الاشتباكات عن إصابة 31 شرطياً (8 ضباط، و11 فرد، و12 مجند) بكدمات وجروح وطلقات خرطوش، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.
أكدت الداخلية أن القوات تمكنت من السيطرة على الموقف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أشار البيان إلى ان ذلك يأتي في إطار الحملات المستمرة التي تقوم بها أجهزة الدولة لإزالة كافة أنواع التعديات على أملاك الدولة.

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