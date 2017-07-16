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أبرزهم إعلام السويس وعلوم البترول بمطروح.. 6 كليات جديدة في تنسيق الجامعات

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مصراوي Masrawy

أبرزهم إعلام السويس وعلوم البترول بمطروح.. 6 كليات جديدة في تنسيق الجامعات

04:28 م الأحد 16 يوليو 2017

أبرزهم إعلام السويس وعلوم البترول بمطروح.. 6 كليات جديدة في تنسيق الجامعات

كتب- محمد قاسم:

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن دخول 6 كليات جديدة في تنسيق العام الجامعي الجديد 2017-2018.

وضمت الكليات الستة: كلية الفم والأسنان بجامعة الزقازيق، وكلية علوم ذوي الإعاقة جامعة الزقازيق، وكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة السادات، وكلية التكنولوجيا والإدارة ونظم المعلومات بجامعة بورسعيد كلية علوم البترول بفرح مطروح، وكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال والإدراة بجامعة قناة السويس.

وشدد الوزير، أن العام الحالي لن يشهد أي تسريبات لللحدود الأدنى للتنسيق، وانًه هناك لجنة تتابع أعمال التنسيق أول بأول.
الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الوزارة ستفتح اختبارات القدرات لطلاب الشهادات العربية والأجنبية يوم الثلاثاء 25 يوليو الجاري، على أن يكون تقديم الأوراق لطلاب الشهادات العربية والأجنبية التى أنهت أعمال نتيجتها لمكتب التنسيق الرئيسى بالقاهرة وإسكندرية وأسيوط يوم السبت 29 يوليو الجارى.

وأضاف عبد الغفار، فى تصريحات صحفية الأحد، على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، أن الوزارة حريصة على إنجاز مهمة التنسيق بشكل يرضى جميع الأطراف، مؤكدًا أن مكتب التنسيق جاهز لاستقبال طلاب المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة صباح غد الاثنين وحتى مساء يوم الجمعة المقبل.

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