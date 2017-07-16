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وزير التعليم العالي: الأماكن المتاحة بالجامعات تتسع 460 ألف طالب وطالبة

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مصراوي Masrawy

وزير التعليم العالي: الأماكن المتاحة بالجامعات تتسع 460 ألف طالب وطالبة

04:20 م الأحد 16 يوليو 2017

وزير التعليم العالي: الأماكن المتاحة بالجامعات تتسع 460 ألف طالب وطالبة

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن تسجيل رغبات المرحلة يستمر لمدة 5 أيام، من خلال معامل الحاسب الآلي بالجامعات على مستوى الجمهورية، والحاسب الشخصي للطالب من أي مكان، مطالبًا الطلاب بضرورة التأني في تسجيل الرغبات.

وأضاف عبد الغفار، في تصريحات صحفية الأحد، عقب اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، الأحد، أن إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق ستكون عقب إغلاق باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة، بـ72 ساعة.

وشدد الوزير أن كل الناجحين بالثانوية العامة لهم أماكن بالجامعات خلال العام الجديد، مشيرًا إلى أن هناك 347487 طالبًا نجحوا بالثانوية العامة بالدور الأول، وهناك 137 ألف دور ثانى من المتوقع نجاح 100 ألف منهم، قائلا: "لو زادوا هنزود الأماكن".

وأوضح عبدالغفار، أن هناك تعليمات للجامعات بضروة توفير الخدمات اللوجستية للطلاب أثناء عملية التسجيل، مشيرًا إلى أن هناك استعدادات لخروج مارثون التنسيق على أعلى مستوى.

وأشار إلى أن الأماكن المتاحة بالجامعات إلى الآن 460 ألف مكان، ومن الممكن أن تزيد هذه الأماكن طبقا لما يتغير فى أعداد الطلاب الناجحين.

وأردف: "من يتخلف عن تسجيل رغباته فى مرحلته يقدم فقط حال وجود أماكن متبقية بعد انتهاء مراحل التنسيق المختلفة".

كانت وزارة التعليم العالى أعلنت عن انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق، غدًا الاثنين، حتى يوم الجمعة 21 يوليو. ​

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