تعانين من الحشرات في منزلك؟.. الكركم سيخلصك منها



كتب - هشام عواض:

تنزعج ربات البيوت من أكثر من شئ في منزلها من انتشار الغبار أو عدم نظافة وأكثر شئ هو انتشار الحشرات في أرجاء المطبخ أو في المنزل بشكل عام.

ويسبب هذا الأمر مخاطر انتقال الأمراض لأفراد الأسرة من تلك الحشرات، كما يضعها في موقف حرج مع ضيوفها من تجوال الحشرات في المنزل، وتخاف من رش المنزل بالمواد الكيميائية حتى لا يصاف أطفالها بأذى، وللتغلب على هذه المشكلة هناك طريقة بسيطة وطبيعية يمكنك القيام بها وهي بعجينة الكركم، بحسب ما ذكره موقع "OTV".

ولصنع العجينة اطحني الكركم ليصبح على شكل بودرة ناعمة، ثم ضعي ملعقتين من الكركم المطحون، وامزجي هذه الكمية من الكركم مع قليل من المياه لتصبح على شكل عجينة أو معجون.

ضعي عجينة الكركم في زوايا المطبخ والبيت، لكن انتبهي إلى طريقة وضع المعجون لأن ليس سهلًا تنظيف رواسب اللون الأصفر الناتج عن الكركم.

وهذا المعجون فعال جدًا ويُبقي أي حشرة بعيدة عن محيط منزلك وخصوصًا العناكب. وسيساعدك في حماية أطفالك من الأمراض ، حيث أن الحشرات تحمل معها جراثيم ويمكن أن تنتقل إليكم عبر اللدغات.