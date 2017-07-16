بالصور.. محافظ أسوان لرؤساء المدن الجدد: التحموا بالجمهور
بالصور.. محافظ أسوان لرؤساء المدن الجدد: التحموا بالجمهور
04:18 م الأحد 16 يوليو 2017
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أسوان - إيهاب عمران:
اجتمع اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، اليوم الأحد، مع الرؤساء الجدد والقدامى للمدن والمراكز بالمحافظة، بهدف تحفيزهم على أداء العمل بشكل مثمر وجاد خلال الفترة القادمة.
وأكد "حجازي" ضرورة أن يبدأ الرؤساء الجدد للمراكز والمدن في وضع رؤية شاملة لاستغلال الموازنة العامة المصدق عليها لكل مركز ومدينة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، لمراعاة الاستفادة من كل المخصصات المالية وصرفها في المكان المناسب.
وأشار "حجازي" إلى ضرورة اهتمام رئيس المركز أو المدينة بكل المشكلات العامة في القطاعات الخدمية المختلفة داخل نطاق مدينته، بالإضافة إلى الالتحام الميداني المباشر مع الجمهور، للوقوف من أرض الواقع على مطالبهم ومشكلاتهم الملحة، لتقديم الحلول المناسبة لها وفقًا لترتيب الأسبقيات والأولويات.
وكلّف مجدي حجازى رؤساء المراكز والمدن، باتباع فكر وأسلوب جديد في عملهم خلال المرحلة الحالية، لإظهار ما لديهم من إمكانيات وقدرات وأفكار جادة وبناءة، تهدف إلى الارتقاء بمنظومة العمل لكل منهم من خلال تنفيذ أكبر قدر من الأعمال في أقل وقت ممكن.
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