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إنشاء مركز لتعليم اللغة العربية في جامعة بني سويف

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مصراوي Masrawy

إنشاء مركز لتعليم اللغة العربية في جامعة بني سويف

04:00 م الأحد 16 يوليو 2017

إنشاء مركز لتعليم اللغة العربية في جامعة بني سويف

جامعة بنى سويف

بني سويف - أحمد كامل:

أعلن الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأحد، موافقة لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات على إنشاء مركز لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها كوحدة ذات طابع خاص بكلية الآداب.

وقال "لطفي"، خلال تصريحات صحفية، إن المركز يهدف إلى تحقيق رسالة الجامعة في خدمة اللغة العربية ونشرها في مختلف أنحاء العالم، وذلك عن طريق تفعيل دور التعليم وفق أفضل الصيغ العلمية من خلال تطوير المشاريع العلمية التي تتبناها الجامعة.

وأضاف الدكتور جودة مبروك، عميد كلية الآداب، أن الهدف من إنشاء المركز هو تعليم اللغة العربية للأجانب الراغبين في تعلمها، لاستخدامها في شتى مجالات الحياة اليومية، وذلك وفق منهج علمي مدروس، ويتلخص هذا المنهج في تعليم الدارس الحروف الأبجدية وطريقة كتابتها، ثم الكلمات والجمل والمحادثة، لاسيما وأن محافظة بني سويف لديها العديد من المستثمرين الأجانب غير الناطقين باللغة العربية في كل قطاعات المدن الصناعية بالمحافظة.

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