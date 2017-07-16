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ننشر شروط إعلان وظائف مسابقة "القيادات المحلية" الجديدة

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مصراوي Masrawy

ننشر شروط إعلان وظائف مسابقة "القيادات المحلية" الجديدة

03:59 م الأحد 16 يوليو 2017

وزير التنمية المحلية هشام الشريف

كتبت- ندى الخولي:

أعلنت وزارة التنمية المحلية، شروط التقدم لشغل مناصب في المحلية الجديدة، التي تم الإعلان عنها اليوم الأحد.

وجاءت الشروط كالتالي:

- أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالى مناسب، ولديه القدرة على القيادة والتوجيه.

- الكشف الطبي عنه "مخدرات" و"مسكرات".

- إجادة اللغة الإنحليزية والقدرة على التعامل مع مهارات الحاسب الآلي.

- القدرة على إجراء جولات، وتقديم رؤية للمشروعات الخاصة بمحافظته.

- فضلا عن استيفاء شروط التعيين المنصوص عليها بالمادة 17 بقانون الخدمة المدنية لعام 2016.

- قضاء مدة لا تقل عن عام في الدرجة الأدنى، والالتزام بالشهادات المطلوبة وتقديم الإنجازات التي حققها.

أما عن شروط قبول المتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة، هي إمضاء مدة 13 عامًا لشغل وظيفة الدرجة الممتازة، و17 عامًا للدرجة العليا و 16 لدرجة مدير عام.

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