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رئيس مجلس النواب الكويتي : الإجراءات الاسرائيلية بالمسجد الاقصى إجرامية

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مصراوي Masrawy

رئيس مجلس النواب الكويتي : الإجراءات الاسرائيلية بالمسجد الاقصى إجرامية

03:32 م الأحد 16 يوليه 2017

رئيس مجلس النواب الكويتي : الإجراءات الاسرائيلية بالمسجد الاقصى إجرامية

الكويت - ( د ب أ):

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم اليوم الأحد أنه لا يجوز التحجج بالخلافات العربية وتردي الأوضاع على المستوى القومي والإسلامي للسكوت على الغطرسة الإسرائيلية وخاصة ما يتعلق منها بالإجراءات الإجرامية المتعلقة بالمسجد الأقصى.

وقال الغانم ، في تصريح صحفي اليوم ، إن "استمرار الإجراءات الصهيونية في إغلاق المسجد الأقصى والاستمرار في الممارسات القمعية في القدس وباقي الأراضي المحتلة أمر لا يجب السكوت أمامه بغض النظر عن كل الحجج والتنظيرات التي تسوق حالة الصمت العربي" .

وأضاف الغانم "برغم ما يعتري واقعنا القومي من اختلالات وخلافات إلا أن الأمة بجماهيرها ونخبها وما تملكه من رصيد وجداني عميق وتاريخي إزاء قضية فلسطين، قادرة على خلق رأي عام جارف وضاغط يستهدف الدوائر الإقليمية والدولية من أجل الضغط على العدو الإسرائيلي" .

ودعا الغانم كل البرلمانات العربية والإسلامية وبرلمانات العالم الحر إلى التصدي للإجراءات الإسرائيلية ولو بكلمة ، مؤكدا أن "الصمت المريب يعطي العدو يوما بعد يوما تفويضا شاملا لفعل ما يريده على الأرض، ضاربا بعرض الحائط كل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وكل مقررات القانون الإنساني الدولي".

وقال الغانم "بالأمس البعيد بدأ القتل على الهوية ودشنت خطوات الاحتلال وقضم الأراضي مرورا بالتهجير القسري وانتهينا بالأمس القريب إلى حملات استيطان محمومة، وها نحن اليوم نقف على إجراءات غير مسبوقة تستهدف المسجد الأقصى".

وأضاف الغانم :"لم يعد للعدو الإسرائيلي خطوط حمر فيما يتعلق بقضية الشعب الفلسطيني، وعلينا في المقابل أن نزيل كل الخطوط الحمر التي تم رسمها لنا تحت شعارات السلام والتعايش، فالسلام مفهوم متكافئ يتطلب التزاما متكافئا من كل الأطراف".

وكانت إسرائيل أغلقت المسجد الأقصى وألغت خطبة وصلاة الجمعة فيه وأبقت على إغلاقه حتى ظهر اليوم عقب هجوم شنه ثلاثة فلسطينيين صباح أول أمس مأ ادى إلى مقتلهم وأثنين من الشرطة الإسرائيلية.

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مصراوي Masrawy

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