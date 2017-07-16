مدير أمن القاهرة يفاجئ خدمات تأمين الكاتدرائية وكنائس العاصمة (صور)

كتب - فتحي سليمان:

فاجئ اللواء خالد عبدالعال، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، صباح اليوم، الخدمات الأمنية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بجولة تفقدية للتأكد من تنفيذ الخطط الأمنية التي وضعها وزير الداخلية لتوفير أقصى درجات التأمين والحماية.

وتفقد مدير الأمن؛ عدد من الكنائس بالعاصمة للتأكد من الحفاظ على منطقة خالية في محيط كل كنيسة كحرم آمن لها، وكلف خبراء المفرقعات بالتمشيط المستمر لتحقيق أعلى درجات التأمين بالإضافة لنشر الأقوال الأمنية وقوات الانتششار السريع التي تجوب كافة أرجاء العاصمة وفي كافة الشوارع والميادين ومحيط الكنائس، كما تم تكليف خدمات البحث الجنائي بتوسيع دائرة الاشتباه وضبط كل ما قد يخل بالأمن العام والاستعانة بمنظومة كاميرات المراقبة الموجودة بكافة الكنائس التي تشهد احتفالات أو مناسبات.

وناقش مدير الأمن، عدد من رجال الشرطة المكلفين بالتأمين لمعرفة مدى إلمامهم بمهام خطة التأمين، وكيفية رد فعلهم تجاه أي موقف أو حدث طارئ.

وكلف عبدالعال، القيادات الأمنية الميدانية بالتواصل والتنسيق مع مسئولي دور العبادة المسيحية لتلافي أية ملاحظات أمنية وفحص المترددين.