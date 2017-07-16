فتحي مبروك يُجيب.. هل يؤثر رحيل «حجازي» عن الأهلي ويشكف عن البديل الأفضل

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد فتحي مبروك المدير الفني السابق لفريق الكرة بالأهلي، أن رحيل أحمد حجازي، مدافع القلعة الحمراء، للاحتراف في فريق وست بروميتش الإنجليزي على سبيل الإعارة لن يؤثر فنيًا على الأهلي أو يصنع أزمة كبيرة مثلما يظن البعض.

وقال مبروك لـ«التحرير» إن الأهلي أكبر من أن يقف على لاعب مهما كان اسمه أو قدراته، بدليل أن الجميع كان يراهن علي الفارق الذي صنعه الإيفواري سليماني كوليبالي للأهلي هجوميا وتخوف الكل من أن يؤدي هروبه إلى مشكلة كبيرة لكن أثبتت التجربة أنه يمكن تعويضه.

وأضاف مبروك أنه كان من المستحيل إجبار «حجازي» على البقاء في ظل إصراره على الرحيل، وكانت ستحدث أزمات أكبر لو لم يتم السماح له بالرحيل.

شاهد أيضا

وقال مبروك إن الثلاثي سعد سمير ورامي ربيعة ومحمد نجيب يمتلكون من الكفاءة والخبرة ما يجعلهم يعوضون رحيل أحمد حجازي.

وعن اللاعب الذي يراه قادرا على تعويض رحيل حجازي من خارج الأهلي، قال مبروك إن أفضل عنصر من وجهة نظره يملك ذلك هو محمد حمدي لاعب المصري الحالي والأهلي السابق، حيث أكد أن مركزه الأصلي هو لاعب مدافع وليس ظهيرا أيسر، كما يعتقد الكثيرون، وكان يلعب فيه بفريق الشباب بالأهلي، بل ويمتلك ميزة إضافية أنه يستطيع اللعب بقدمه اليسرى، ولديه مقومات بدنية مثل الطول تتناسب مع طبيعة هذا المركز.