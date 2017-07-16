القمة 114| طارق يحيي لـ«التحرير»: مباراة بلا هدف واضح وفارقة مع «إيناسيو»

التحرير

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يرى طارق يحيي المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أن لقاء القمة المُنتظر سيكون صعب على الفريقين، ليست مباراة سهلة على الإطلاق بالرغم من إنهاء مسابقة الدوري العام.

وأكد نجم الزمالك الأسبق لـ«التحرير» أن المباراة قد تكون بلا هدف واضح ورئيسي، ولكن النادي الأهلي يريد أن يختتم الموسم بشكل يليق بتصدره وعدم خسارته في سباق الدوري الممتاز، والزمالك يريد أن يُحسن من شكله بعد خروجه الإفريقي وإحتلاله للمركز الثالث بالدوري.

وأضاف يحيي في تصريحاتة أن لقاء القمة هو عبارة عن بطولة خاصة بين الفريقين، مباراة يريد جماهير الفريقين الفوز على غريمه التقليدي.

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وعن مستقبل البرتغالي أوجوستو إيناسيو المدير الفني للقلعة البيضاء، أكد مدرب الزمالك الأسبق أنها ستكون مباراة فارقة مع البرتغالي في هذا الوقت خاصة بعد خروجه من دوري أبطال إفريقيا، حيث فوزه على الأهلي مصالحة بالجماهير.

وأختتم طارق يحيي تصريحاته قائلا: "الزمالك يريد استقرار فني وإداري.. لا بد من الهدوء".