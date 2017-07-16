بالصور.. وقفة لأهالي بمحلة دياي في كفر الشيخ بسبب "تكافل وكرامة"

كفر الشيخ - إسلام عمار:

نظم العشرات من أهالي قرية محلة دياي التابعة لمركز دسوق بكفر الشيخ، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام الوحدة المحلية للقرية، اعتراضًا على عدم إدراج أسمائهم في كشوف المستحقين لمعاشات "تكافل وكرامة".

والتقى محمد جميل، رئيس الوحدة المحلية لقرية محلة دياي، بالأهالي المحتجين، واستمع لمطالبهم، والتي تمثلت في شكواهم "بوجود مجاملات في الأبحاث التى أجريت للمتقدمين للحصول على معاشات مشروع تكافل وكرامة، ما أدى إلى حرمان مستحقين منهم من الحصول على المعاشات، من أجل خدمة أشخاص آخرين".

وكشف الأهالى المحتجين لرئيس قرية محلة دياي، أن الأبحاث التى أجريت للمتقدمين، شابها مجاملات لمواطنين، قريبى الصلة من موظفي الشئون الاجتماعية بالقرية، وعلى رأسهم مدير المكتب، وهناك معاشات أخرى لبرامج مختلفة، تتمثل فى معاشات العجز والإصابات، جرى منحها لمواطنين، على عكس الحقيقة، مطالبين بإعادة الكشوف الطبية عليهم، من جديد، لإثبات الحقيقة.

ووعدهم رئيس القرية، بتحرير مذكرة بشكواهم، ورفعها للواء حمدى الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب، ورئيس مركز ومدينة دسوق، تمهيدًا لرفعها للواء سيد نصر، محافظ كفر الشيخ، للعرض على مديرية التضامن الاجتماعي، لبحثها.