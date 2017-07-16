فيديو| شعبة المخابز تهاجم «التموين»: «مفيش رقابة وبيسمحوا بالتجاوزات»

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هاجم عطية حماد، نائب رئيس الشعبة العامة للمخابز، وزارة التموين، بسبب غياب الرقابة، موضحا أن الحملات الرقابية عندما تدخل أحد المخابز وتكتشفت وجود تجاوزات، تحرر محضرا بأبسط مخالفة وتلغي باقي المخالفات الكبيرة.

وأضاف حماد، خلال حواره، اليوم الأحد، ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "DMC": "أصحاب المخابز يعتبرون حقل تجارب بالنسبة لوزراء التموين"، مؤكدا أن المنظومة غير سليمة ويحدث تداخل بين الهيئات المختلفة، ما يعطل حركة توريد الأموال وغيره.

وذكر: "يا ريت يكون في رقابة بنسبة 101%، لكن مفيش رقابة ولا ضمير وبيسمحوا بالتجاوزات، لو أنت مش مسهلي الدنيا هتجاوز إزاي".

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وتابع: "إذا شددت وزارة التموين رقابتها على المخابز، سيأخذ كل من المواطن وأصحاب المخابز حقوقهم، ولن نسمع عن تهريب دقيق وسرقة في الدعم مرة أخرى، لكن الوزارة تسهم في انتشار التجاوزات".