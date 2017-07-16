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فيديو| المتحدث العسكري: تدمير 15 سيارة محملة بالمتفجرات

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فيديو| المتحدث العسكري: تدمير 15 سيارة محملة بالمتفجرات فيديو| المتحدث العسكري: تدمير 15 سيارة محملة بالمتفجرات

التحرير

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أصدر المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد تامر رفاعي، اليوم الأحد، بيانا، قال فيه إن القوات الجوية نجحت في إحباط محاولة لاختراق الحدود الغربية.

وذكر البيان، الذي نشره المتحدث عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن معلومات استخباراتية وردت للقوات المسلحة تفيد بتجمع عدد من العناصر الإجرامية للتسلل إلى داخل الحدود المصرية، باستخدام عدد من سيارات الدفع الرباعي على الإتجاه الاستراتيجي الغربي.

وأضاف أن تشكيلات من القوات الجوية أقلعت لاستطلاع المنطقة الحدودية، ولاكتشاف وتتبع الأهداف المعادية وتأكيد إحداثياتها والتعامل معها على مدار الـ24 ساعة الماضية، وأسفرت العملية عن استهداف وتدمير 15 سيارة دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة، فيما تقوم القوات بملاحقة وضبط العناصر الإجرامية.

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وفي نطاق الجيش الثالث الميداني، نجحت قوات إنفاذ القانون بالتعاون مع القوات الجوية والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، في إحباط مخطط لتنفيذ عمل عدائي، وذلك بعد اكتشاف وتتبع بؤرة إرهابية شديدة الخطورة، وتمكنت القوات من تدمير سيارة محملة بكميات كبيرة من المواد المتفجرة والقضاء على 6 من العناصر التكفيرية المسلحة، بأحد المناطق الجبلية بوسط سيناء.

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التحرير

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