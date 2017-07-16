وكيل «تشريعية البرلمان»: لا أنوي رئاسة اللجنة..وأعضاؤها مصرون على «أبو شقة»

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نبيل الجمل: «الإجراءات الجنائية» والقوانين المكملة للدستور على رأس أولويات اللجنة

- «الحكومة ترى الإصلاح الاقتصادى فى إعادة النظر فى الدعم.. ومنتظرون ما سيحدث»

- «تيران وصنافير» انتهت وحسمتها «الدستورية».. ولا يجوز أن يخوِّن بعضنا بعضا

«تشريعية البرلمان».. اللجنة التى تولى رئاستها المستشار بهاء أبو شقة، مرتين على التوالى بالتزكية، وشهدت مشادات كثيرة خلال دور الانعقاد الثانى داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ظهرت بقوة أثناء مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميا باتفاقية «تيران وصنافير»، والتى وصلت بين الأعضاء إلى حد التخوين والعمالة، حتى إنها وصلت فى بعض الأحيان إلى التشابك بالأيدى بين المؤيدين والمعارضين للاتفاقية، وصنعت أزمة لرئيس اللجنة داخل حزب الوفد، الأمر الذى دعاه للإعلان عن عدم ترشحه لرئاستها مع نهاية دور الانعقاد الثانى.

وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نبيل الجمل، كشف فى حواره لـ«التحرير» أن اللجنة مهتمة بإصدار قانون الإجراءات الجنائية فى بداية دور الانعقاد الثالث، وايضًا القوانين المكملة للدستور، وهى قانون إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، وقانون الإدارة المحلية، وقانون العدالة الانتقالية، لافتا إلى أن المستشار بهاء أبو شقة، قيمة لا تعوض، وأعضاء اللجنة لن يسمحوا له بالانسحاب من رئاسة اللجنة، وسيحصل عليها للمرة الثالثة بالتزكية.

وإلى نص الحوار:

- بداية.. ما أبرز القوانين على قائمة اللجنة التشريعية بالدور الثالث بمجلس النواب؟

اللجنة مهتمة بضرورة الانتهاء من قوانين الإجراءات الجنائية والنيابة الإدارية والمحامين خلال دور الانعقاد المقبل.

- يوجد قوانين نص عليها الدستور مثل العدالة الانتقالية وغيرها فلماذا لم تناقش إلى الآن؟

لا توجد أزمة لدى مجلس النواب فى التزامه بالقوانين التى أوجبها الدستور، والنواب حريصون على عدم الإخلال بأية استحقاقات دستورية مطلوبة وبخاصة القوانين المكملة للدستور، وسرعة الانتهاء منها مثل قوانين العدالة الانتقالية ومكافحة التمييز والمحليات، ولكن قانون الإجراءات أولا.

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- كيف ترى تغيب بعض النواب عن حضور جلسات البرلمان؟

من المفروض أن المواطنين فى دوائرهم تحاسبهم، خاصة فى ظل إذاعة الجلسات العامة ليلا فى وسائل الإعلام، فكل مواطن يحاسب النائب الممثل عنه فى البرلمان، وذلك بعيدًا عن تطبيق اللائحة أو القانون على المتغيبين عن الجلسات أو غير ذلك، والمهم ضمير النائب تجاه أبناء دائرته الذين وثقوا به، ومن الضرورى أن يتكاتف النواب جميعا من أجل العبور بالبلد إلى بر الأمان فى ظل الظروف الحالية.

- كيف ترى القرارات الاقتصادية الأخيرة التى اتخذتها الحكومة؟

الحكومة قالت إن الإصلاح الاقتصادى للدولة يحتاج إعادة النظر فى الدعم المقدم للمواطنين، وعملنا اللى علينا ومنتظرين ماذا سيحدث خلال الفترة المقبلة.

- كيف ترى خطة الحكومة فى معالجة الأزمات؟

فى بعض الأحيان تكون صائبة.

- بعد إعلان المستشار بهاء أبو شقة عن عدم نيته الترشح لرئاسة اللجنة التشريعية.. هل تنوى الترشح لرئاستها؟

لا أنوى الترشح لرئاسة اللجنة فى دور الانعقاد المقبل، والنائب بهاء أبو شقة قيمة كبيرة ولن نعطيه فرصة للانسحاب من رئاسة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أو عدم التقدم للترشح مرة أخرى، فهو حصل على رئاسة اللجنة مرتين بالتزكية وسيحصل على الثالثة أيضًا بالتزكية، واللجنة مصرة على وجوده فى رئاستها، لأنه قيمة لا تعوض، فهى ليست مسألة مناصب، ولكن الأهم من يسد فى هذا المكان المهم.

- ما موقفك من فكرة التخوين من بعض النواب بعد مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير»؟

وجهات نظر، والمسألة انتهت وحسمتها المحكمة الدستورية، ولا يجب أن تكون لغة الحوار هى لغة الخيانة، فلا يجوز أن يخون بعضنا بعضا، ولا بد من الكل أن يعمل من أجل مصلحة الوطن.