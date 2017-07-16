والدة طالبة بالثانوية العامة: اشتغلت خدامة.. وشحت فلوس التظلم

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كتب:- عمرو الشامي

أقبل عدد كبير من طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ، اليوم الأحد، على مديرية التربية والتعليم، لتقديم التظلمات لإعادة تصحيح أوراقهم، ما أدى إلى ازدحام شديد أمام مكتب التظلمات، نتيجة عدم النظام.

وقالت الطالبة هدير جمال شعبان، أنها فقدت في كل مادة 15 درجة ليصبح مجموعها 85% بشعبة علمي علوم، بعد أن كانت تحصل على أعلى الدرجات طوال السنة من المدرسين.

وتابعت أنها قدمت تظلما في 6 مواد، متهمة المصححين بالاستهتار بأوراق الطلاب، موضحة: "في طلاب كتير كانوا معايا محلوش خالص وجابوا درجات عالية، بالرغم من مستواهم المتدني، وأطالب وزير التربية والتعليم بالوقوف بجانبي".

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من جانبها، ذكرت أميرة إبراهيم، والدة هدير، أن ابنتها قد تعرضت لظلم شديد، مرجحة استبدال ورق إجابتها بورقة أخرى، مناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الظلم عن الطلاب.

وذكرت الأم: "أنا شغالة في البيوت خدامة، بمسح البلاط وضهري انكسر، علشان خاطر أربي عيالي، ومديت إيدي للناس عشان أشحت 600 جنبه تكلفة تظلم ابنتي في الـ6 مواد".

وقالت الطالبة ريم محمد يوسف، الحاصلة على مجموع 88.6% بشعبة علمي علوم، أنها قدمت تظلما في 3 مواد، مشيرة إلى أنها تستحق درجات أكثر مما حصلت عليها، خاصة في مادة الفيزياء.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت فتح باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة، بدءا من اليوم الأحد، ولمدة شهر.





