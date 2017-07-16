الأسباب الحقيقية وراء ترحيل وزير الداخلية لخمسة أجانب خارج البلاد؟

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أصدر وزير الداخلية قرارا رقم 919 تم نشره في الجريدة الرسمية، اليوم، بإبعاد أربعة لبنانيين وأوغندي خارج مصر، لأسباب تتعلق بالصالح العام، جميعهم من أسرة المتهم بإنشاء أول مصنع لإنتاج الحشيش في مصر، سليمان فهد الأحمد، ثلاثة أبناء وحفيده.

وجاء بالجريدة الرسمية، أنه بعد اطلاع وزير الداخلية على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وخروج الأجانب بمصر، قرر الوزير إبعاد خالد سليمان الأحمد، وشادي سليمان الأحمد، وعبد الهادي سليمان الأحمد، ومحمد فارس سليمان الأحمد، جميعهم من أسرة المتهم المقبوض عليه بإنشاء أول مصنع لإنتاج الحشيش في مصر، و"إيدي موسى كينين" أوغندي الجنسية.



كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، قد نجحت فى توجيه ضربة أمنية قوية لأباطرة المخدرات بضبط تشكيل عصابي يترأسه المتهم اللبناني، بحوزته شحنة حشيش ضخمة ٣.٧٥٠ طن حشيش و٣ ملايين قرص كبتاجون، بالإضافة لضبط عدد ضخم من الماكينات الحديثة التي تعمل على إعادة إنتاج المواد المخدرة، التي تقوم بإنتاج مادة الكبتاجون المخدرة، وقد تجاوزت قيمة المضبوطات أكثر من نصف مليار جنيه، بالإضافة إلى ضبط مبلغ ٦٠٠ ألف دولار أمريكي، ونصف مليون ريال سعودى.

المتهم الأساسي

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المتهم هو سليمان فهد الأحمد، رجل أعمال لبناني مواليد 1965، مقيم فى مشروع مدينتي، دخل مصر عام 2013 وحصل على إقامة مدتها خمس سنوات تنتهي العام المقبل، تقدم بصفته مستثمرا للحصول على الجنسية المصرية، وكان من المقرر الحصول عليها العام المقبل بعد انتهاء مدة الإقامة المحددة بخمس سنوات.

أنشأ مصنع ملابس جينز بالمنطقة الصناعية الأولى بالعاشر من رمضان، أطلق عليه اسم مصنع الفيحاء للجينز، وألحق به مصنعا لتصنيع الدراجات البخارية.

على الصعيد السياسي، يعد المتهم سليمان الأحمد، أحد الداعمين الأساسيين لعدد من الكيانات السياسية في لبنان، منها لائحة "الوفاء والمحبة" لعضوية المجلس البلدي -المجلس المحلي- بالإضافة إلى لائحة "تنمية خط البترول" التي فازت بالتزكية في منطقة وادي خالد.