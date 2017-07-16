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انقطاع الكهرباء عن مناطق غربي السويس بسبب عطل في "محولين"

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مصراوي Masrawy

انقطاع الكهرباء عن مناطق غربي السويس بسبب عطل في "محولين"

03:25 م الأحد 16 يوليو 2017

السويس - حسام الدين أحمد:

انقطع التيار الكهربي في عدة مناطق غربي السويس، اليوم الأحد، بسبب عطل مفاجئ، في محولين بمحطة كهرباء السويس الرئيسية، ويجري فنيو الشركة القابضة لنقل الكهرباء أعمال الإصلاح.

وأوضح مصدر مسؤول بشركة توزيع كهرباء السويس، في تصريح لـ"مصراوي"، أن عطلًا مفاجئًا ضرب محولين رئيسيين قدرة كل منهما "40 كيلو فولت" بمحطة محولات "السويس 2".

وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن العطل تسبب في انقطاع الكهرباء بمناطق السلام والتعاونيات والأمل وضواحي أخرى في حي فيصل، وكذلك المدن الجديدة بحي عتاقة خاصة النور والرحاب والتوفيقية، بجانب ضواحي أخرى في حي الأربعين.

وأشار المصدر أن قيادات الشركة القابضة لنقل الكهرباء والمسؤولة عن الخطوط الممتدة من محطة المحولات، الى المحولات الصغيرة بالمدن، حضروا للمحطة وتابعوا أعمال الإصلاح والصيانة.

وأكد المصدر أنه فى سبيل التيسير على المواطنين جرى توصيل الكهرباء بصورة مؤقتة من محطة محولات "السويس 1"، بصورة مؤقتة لتغذية المناطق التي انقطع عنها التيار تباعًا، بواقع ساعة لكل منطقة.

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