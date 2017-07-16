توقيف شقيق الرئيس الإيراني بتهمة ارتكاب جنح "مالية"

(أ ف ب):

أعلن المتحدث باسم القضاء الايراني غلام حسين محسني ايجائي، اليوم الأحد، أن شقيق الرئيس الايراني حسن روحاني ومستشاره الخاص أوقف بتهمة ارتكاب جنح "مالية".

وقال محسني ايجائي في مؤتمر صحافي ان حسين فريدون "استجوب مرارا اضافة الى اشخاص مرتبطين به. تم تحديد كفالة ولكن بما انه لم يدفعها تم نقله الى السجن".

واوضح ان التهم الموجهة الى شقيق الرئيس تتصل بجنح "مالية".

واضاف "إذا سدد الكفالة فسيتم الإفراج عنه لكن القضية ستواصل مسارها"، مؤكدا انه "تم توقيف آخرين".

وورد اسم شقيق الرئيس منذ اكثر من عام في قضايا فساد عدة وخصوصا في جنح مصرفية.

وقبل عام، اكد رئيس التفتيش العام ناصر سراج ان فريدون "مارس ضغوطا" لتعيين علي صدقي احد المقربين منه على راس مصرف "رفاه"، علما بان الاخير متهم ب"تجاوزات مالية" عدة. واستبعد صدقي لاحقا من ادارة المصرف.

وذكر اسم فريدون في ملف آخر يتصل ببنك "ملت" الايراني ومديره الذي اوقفته استخبارات الحرس الثوري لضلوعه في "قضية فساد مصرفي كبرى"، وفق ما ذكرت وكالة تسنيم للانباء المرتبطة بالمحافظين.

وكان المحافظون طالبوا مرارا بتوقيف حسين فريدون بتهم فساد.

وشهدت الأشهر الأخيرة تبادل انتقادات حادة بين الرئيس روحاني ومسؤولي السلطة القضائية التي يهيمن عليها المحافظون.