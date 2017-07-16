عارضة أزياء عربية الأصل تثير الجدل بـ"الهوية الجنسية المختلطة" في "فوج" عارضة أزياء عربية الأصل تثير الجدل بـ"الهوية الجنسية المختلطة" في "فوج"



كتب - هشام عواض:

ظهرت عارضة الأزياء الأمريكية فلسطينية الأصل جيجي حديد وصديقها المغني الإنجليزي الباكستاني الأصل زين مالك على غلاف مجلة فوج التخصصة في الموضة، وأثارت جدلًا كبيرًا بعد أن قالت المجلة إن كليهما يتبنى "الهوية الجنسية المختلطة" - عدم وجود هوية محددة من حيث النوع ذكر أم إنثى -.

وارتدى مالك العضو السابق في فريق "وان دايركشن" الغنائي، وصديقته العارضة الأمريكية البالغة 22 عامًا، سترات ملونة على غلاف المجلة، وتحدثان للمجلة عن استعارة كل منهما لملابس الآخر، بحسب "BBC".

وسخر الكثير من القراء بعد استخدام المجلة مصطلح "الهوية الجنسية المختلطة"، مؤكدين أن ما يرتديه المرء لا يعني بالضرورة تبني فكرة "الخلط بين الجنسين".

ونشرت "فوج" حوارًا بين الاثنين تقول فيه العارضة لمالك: "إنني أتسوق بملابس خزانتك (ملابس الرجال) في جميع الأوقات، أليس كذلك!؟.

ورد مالك، البالغ من العمر 24 عامًا، بعد ذلك بالقول إنه استعار قميصًا منها من تصميم آنا سوي، مضيفًا: "أنني أحب هذا القميص، وهو ضيق على جسمي، ما الأمر؟، لا يهم إذا كان القميص مصنوعًا لفتاة أم لا.

ووافقت حديد، رأي مالك، وقالت: "بكل تأكيد، الأمر لا يتعلق بالنوع الذكر أم الإنثى. الأمر يتعلق بالأشكال، وما الذي تشعر أنه يناسبك في هذا الأمر لترتديه".وأضافت"وعلى كل حال، فإنه من الممتع تجربة ذلك".

وقال أحد قراء المجلة "كل ما يقوله زين وجيجي هو أنهما يستعيران ملابس بعضهما البعض. هناك قفزة كبيرة من المجلة للإعلان عن تبني كل منهما لمبدأ الهوية الجنسية المختلطة".