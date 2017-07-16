وزير الصحة: 3 مستشفيات ذات خدمة ثلاثية بجميع التخصصات في كل محافظة

كتب - أحمد جمعة:

عقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً موسعاً برؤساء القطاعات ومديري مديريات الصحة بالمحافظات، مساء أمس السبت، وذلك للوقوف على الأوضاع الصحية بمحافظات الجمهورية.

وأكد وزير الصحة والسكان، أنه تم مناقشة تفعيل خطة الوزارة لتطوير 3 مستشفيات بحد أقصى بكل محافظة على مستوى الجمهورية لتصبح مستشفيات "إحالة وذات الخدمة الثلاثية"، والتي من خلالها يتم إجراء كافة العمليات الجراحية، فضلًا عن توافر جميع التخصصات الطبية بالمحافظة، الأمر الذي يوفر على المريض مشقة السفر إلى محافظة أخرى لتلقي الخدمة الطبية.

وشدد وزير الصحة والسكان- خلال الاجتماع- على أهمية وسرعة الانتهاء من التجهيزات الجارية بمستشفيات الإحالة على مستوى الجمهورية، موضحًا أن مستشفيات الإحالة يجب أن تكون مجهزة بالمستلزمات والقوى البشرية القادرة على التعامل مع كافة الحالات، بما يؤهلها لإجراء كافة التدخلات الجراحية.

ونوه وزير الصحة والسكان أنه سيتم إمداد تلك المستشفيات بفرق طبية متخصصة من رؤساء الأقسام الحاصلين على الدكتوراه وأساتذة الجامعات وأطباء الطوارئ للتعامل مع الحالات المرضية الدقيقة والحوادث الطارئة.

وقال وزير الصحة والسكان إن الوزارة تعمل على الاستفادة الكاملة من تمويل البنك الدولي والذي قيمته بـ 75 مليون دولار، لافتًا إلى أن الوزارة تمكنت من الاستفادة من القرض في تطوير العديد من المستشفيات على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه يتم تطوير 48 مستشفى تكامل وتحويلها لمستشفيات متخصصة للأم والطفل بـ 9 محافظات بالصعيد.

وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن عملية المسح الشامل لفيروس "سي" تسير بخطى ثابتة، مؤكدًا أنه تم القضاء على قوائم الانتظار تمامًا، وأن المسح سيشمل جميع فئات المجتمع طبقًا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية للقضاء على المرض بصورة نهائية قبل ٣٠ يونية ٢٠١٨.