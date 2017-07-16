الصحة: انخفاض معدل وفيات الأمهات بنسبة 3.1% مقارنة بالعام الماضي

القاهرة- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن نجاح خطتها في خفض معدل وفيات الأمهات إلى 45.9 سيدة لكل مائة ألف مولود حتى عام ٢٠١٦ مقارنة بـ٤٩ سيدة لكل مائة ألف مولود حي عام٢٠١٥ اي بنسبة انخفاض 3.1 % عن العام السابق.

وقالت الدكتورة نهلة رشدي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والأساسية، إن بهذا المعدل تكون مصر قد اقتربت من تحقيق الهدف الإنمائي الخامس من أهداف التنمية المستدامة والخاص بخفض معدل وفيات الأمهات لما حققته من إنجاز ملموس عما كانت عليه عام 1992 (174 سيدة لكل مائة ألف مولود حي) أي بنسبة ٧٣،٦%.

وأوضحت "رشدى"، أن الوزارة ممثلة في الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة تقوم بتطبيق نظام ترصد وفيات الأمهات والذي يتم عن طريق رصد كل حالة وفاة لسيدة بسبب الحمل أو الولادة أو النفاس أو الإجهاض في كل مكان علي مستوي الجمهورية، وذلك للوقوف على الأسباب التي أدت إلى الوفاة ووضع الخطط اللازمة لتلافي تكرارها، مشيرة إلي أن أهم أسباب وفيات الأمهات العام الماضي كانت بأسباب نزيف ما حول الولادة.

وأكدت "رشدي"، أن المتابعة المنتظمة أثناء الحمل والولادة بمعرفة فريق طبي مدرب وبمؤسسات صحية تساعد على تلافي العديد من المضاعفات وتساهم في إنقاذ حياة العديد من الأمهات، حيث أن وفاة أم يعتبر كارثة على الأسرة والمجتمع.

وأشارت رشدى إلى أن أعلى نسب وفيات أمهات سجلت في محافظات: السويس، وأسيوط، وإسكندرية، والقاهرة، فيما حققت محافظات: مطروح، والقليوبية، وكفر الشيخ، وجنوب سيناء أقل نسب وفيات.