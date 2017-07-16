أخبار عاجلة

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

الصحة: انخفاض معدل وفيات الأمهات بنسبة 3.1% مقارنة بالعام الماضي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الصحة: انخفاض معدل وفيات الأمهات بنسبة 3.1% مقارنة بالعام الماضي

03:16 م الأحد 16 يوليو 2017

الصحة: انخفاض معدل وفيات الأمهات بنسبة 3.1% مقارنة بالعام الماضي

القاهرة- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن نجاح خطتها في خفض معدل وفيات الأمهات إلى 45.9 سيدة لكل مائة ألف مولود حتى عام ٢٠١٦ مقارنة بـ٤٩ سيدة لكل مائة ألف مولود حي عام٢٠١٥ اي بنسبة انخفاض 3.1 % عن العام السابق.

وقالت الدكتورة نهلة رشدي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والأساسية، إن بهذا المعدل تكون قد اقتربت من تحقيق الهدف الإنمائي الخامس من أهداف التنمية المستدامة والخاص بخفض معدل وفيات الأمهات لما حققته من إنجاز ملموس عما كانت عليه عام 1992 (174 سيدة لكل مائة ألف مولود حي) أي بنسبة ٧٣،٦%.

وأوضحت "رشدى"، أن الوزارة ممثلة في الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة تقوم بتطبيق نظام ترصد وفيات الأمهات والذي يتم عن طريق رصد كل حالة وفاة لسيدة بسبب الحمل أو الولادة أو النفاس أو الإجهاض في كل مكان علي مستوي الجمهورية، وذلك للوقوف على الأسباب التي أدت إلى الوفاة ووضع الخطط اللازمة لتلافي تكرارها، مشيرة إلي أن أهم أسباب وفيات الأمهات العام الماضي كانت بأسباب نزيف ما حول الولادة.

وأكدت "رشدي"، أن المتابعة المنتظمة أثناء الحمل والولادة بمعرفة فريق طبي مدرب وبمؤسسات صحية تساعد على تلافي العديد من المضاعفات وتساهم في إنقاذ حياة العديد من الأمهات، حيث أن وفاة أم يعتبر كارثة على الأسرة والمجتمع.

وأشارت رشدى إلى أن أعلى نسب وفيات أمهات سجلت في محافظات: السويس، وأسيوط، وإسكندرية، والقاهرة، فيما حققت محافظات: مطروح، والقليوبية، وكفر الشيخ، وجنوب سيناء أقل نسب وفيات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • طرح عقار جديد لمرضى القلب يقلل معدلات الوفاة

    أخبار

  • عقار جديد لعلاج مرضى الغيبوبة الكبدية.. واتجاه لطرحه بالتأمين الصحي

    أخبار

  • الصحة تنظم غدًا احتفالية اليوم العالمي للتبرع بالدم

    أخبار

  • الصحة تطلق المرحلة الثانية للبرنامج القومي لمكافحة الأمراض الصدرية

    أخبار

إعلان

4714791e7c.jpg
11afe01d83.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني