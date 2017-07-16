محافظ الجيزة ومدير الأمن يتفقدان موقع اشتباكات جزيرة الوراق

كتب - محمد شعبان وطارق سمير:

تفقد اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، يرافقه المحافظ اللواء كمال الدالي، اليوم الأحد، الأوضاع بحملة إزالة التعديات بجزيرة الوراق.

وقال مصدر أمني من القوة المشاركة بالحملة، إن هناك حالة من الهدوء الحذر تسود الجزيرة عقب إزالة جزء من المنازل الصادر ضدها قرارات إزالة.

وكان مصدر مسؤول بمديرية أمن الجيزة، أشار إلى أن الاشتباكات التي وقعت بين أهالي جزيرة الوراق، وقوات الشرطة، أسفرت عن إصابة نحو 13 شرطيًا، منهم اللواء رضا العمدة، نائب مدير مباحث الجيزة، وأمين شرطة بمباحث الأموال العامة، وتراوحت باقي الإصابات (مجندين أفراد) ما بين كدمات وحالات اختناق.

وشنت شرطة المرافق مدعومة بتشكيلات من الأمن المركزي، اليوم الأحد، حملة لإزالة عدد من المنازل المخالفة بالجزيرة، والتي شهدت اشتباكات مع أهالي رافضين لحملة الإزالة.