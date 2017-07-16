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بعد الحُكم بإعدامه مرتين.. "نقاش" متهم بالقتل يتنظر مصيره أمام النقض

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مصراوي Masrawy

بعد الحُكم بإعدامه مرتين.. "نقاش" متهم بالقتل يتنظر مصيره أمام النقض

02:56 م الأحد 16 يوليو 2017

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إعادة الألبوم

ننشر صور المتهم بطعن 6 سائحات بفندق في الغردقة

الألبوم التالى

ننشر صور المتهم بطعن 6 سائحات بفندق في الغردقة

كتب- محمود السعيد:
حددت محكمة النقض، جلسة 29 يوليو الجاري، لنظر الطعن المقدم من المحامي صبري أبو ضيف، على الحكم الصادر للمرة الثانية، بإعدام موكله حسن محروس، لاتهامه بقتل جاره بعد رفضه خطبته لشقيقته.

كشفت تحقيقات نيابة شمال دمنهور، عن وجود خلاف بين المتهم حسن محروس والمجني عليه محمود الصافي، بعد رفض الأخير طلب "حسن" بخطبة شقيقته، ومعاتبته على معاكستها في الشارع، فأسرَّها المتهم في نفسه وعقد النية على الانتقام.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهم استغل مشاجرة أحد أقربائه وبين المجني عليه، فتوجه بسلاح خرطوش لرد كرامته، فأطلق عيارين في الهواء لإخافته ومنعه الأهالي من قتل الأخير، فانتظر على أحد المقاهي، حتى أبصر ضحيته وأطلق عليه عيارا ناريا في رأسه، فسقط قتيلاً.

نسبت النيابة للمتهم حسن محروس حسن (24 سنة، نقاش) في القضية رقم 640 لسنة 2012 كلي شمال دمهور، بأنه في يوليو 2012، قتل المجني عليه محمود رمضان الصافي عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بإطلاق نحوه عيار ناري "خرطوش" فاستقر في رأسه، ما أودى بحياته.

وفي يونيو 2014، قضت محكمة جنايات دمنهور بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا، وتقدم دفاع المتهم بالطعن على الحكم، وتم قبوله وإعادة محاكمته.

وقضت محكمة الجنايات في إعادة المحاكمة وبإجماع الآراء بإعدام المتهم شنقا بتهمة القتل العمد، وطعن على الحكم أمام محكمة النقض للمرة الثانية.

وطالب المحامي صبري أبو ضيف، دفاع المتهم حسن محروس، في مذكرة طعنه بتغيير القيد والوصف من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى موت التي تتراوح عقوبتها من 3 إلى 7 سنوات.

وقدَّم "أبوضيف" مستندات تثبت سوء سلوك عائلة المجني عليه، وبالتالي استناد النيابة في اتهامها على رفض المجني عليه خطبة شقيقته للمتهم، لا يستقيم مع المنطق، على حد قوله.

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